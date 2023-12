2021. aasta algusest on Kallas peaministriametis koos delegatsiooniga teinud kokku 66 välisvisiiti ja neist 28 korral sõideti sihtkohta eralennuga. Umbes pooltel juhtudel eelistati tellimuslendu sellepärast, et Euroopa Liidu ülemkogu kohtumiste kestvus ja lõpuaeg pole ette teada. Lennukulud tasus siis suures osas Euroopa Liidu Nõukogu sekretariaat.

Kokku on Eesti riik tasunud tellimuslendude eest viimase kolme aasta jooksul 467 706 eurot ning Euroopa Liit (15 ülemkogu kohtumist) 422 189 eurot. Aastate lõikes on kulud erinevad, sest pärast koroonaperioodi on lendude hinnad oluliselt tõusnud.