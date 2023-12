«Täna said paljud Eesti koolid rämpskirjadena levitatud pommiähvardusi. Tegu on järjekordse hübriidrünnakuga Baltimaade vastu. Seetõttu juba eile andis PPA eelhoiatuse, et kampaania tuleb uue ringiga tagasi. Anti ka koolidele suunised, kuidas käituda sellise kirja saamisel,» rääkis Läänemets.

Läänemetsa sõnul on tekkinud olukord selgitanud, et haridusasutustel on täiendav vajadus kriisikoolituste järgi. «Sellel nädalal on juba toimunud ja täna ka toimub kaks kriisikoolitust,» ütles Läänemets, märkides, et neile koolitustele on registreerunud ligi 300 õppeasutust.

Läänemetsa sõnul on riigil plaanis selgelt välja öelda, millistest riikidest inimesed on Eestisse elama ja töötama oodatud, samuti kaob ettepaneku järgi tulevikus turismiviisaga tulijatel Eestis töötamise õigus.

Ministri sõnul on riigil plaanis muuta välismaalaste seadust, et korrastada välismaalaste riigis viibimise ja töötamise reegleid. «Plaanime kasutusele võtta meetmeid, et tõhustada rändemenetluste läbiviimist ja tugevdada rändekontrolli võimekust,» ütles Läänemets neljapäeval valitsuse pressibriifil.

Nii soovib riik senisest selgemalt anda juhtnööre, kes on Eestisse elama ja töötama oodatud, võttes arvesse näiteks seda, kas Eestisse saabunud isik on tulnud riigist, kus on kõrge terrorismi tase.