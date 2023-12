VIDEO JA FOTOD ⟩ Parempoolsed valisid volikogu esimeheks Ilmar Raagi

Volikogu aseesimeheks valisid parempoolsed Jõgeva-Tartumaa piirkonna esimehe ning Luunja vallavolikogu juhi Kaire Vahejõe.

Ilmar Raag märkis, et Parempoolsete probleemiks on olnud see, et partei ei ole piisavalt võtnud seisukohti kõikides Eesti sõlmküsimustes.

«Aga me hakkame seda kahtlemata veel tegema. Niisamuti arvan, et klassikalise liberalismi esindajana ei pea me kõikides küsimustes oma liikmetele arvamusi ette kirjutama. Tähtis on, et me lepiksime kokku vaid kõige olulisemas,» lausus Raag.

Erakonna esimees Lavly Perling ütles volikogul peetud kõnes, et Parempoolsed ei luba uut poliitikat, sest usuvad, et maailmavaade ja põhimõtted on ajatud.

«Parempoolne poliitika on toonud Eestile edu. See on vaba ja iseendaga hakkama saavat inimest eelistav poliitika. Eraomandi väärtustamine, riigi vähene sekkumine, vabaturg, madalad maksud, nõudlik ja läbipaistev riigijuhtimine. Töötame edasi, et jõuda üha suurema hulga inimesteni, näidata end tugeva alternatiivina ning püsida Eesti jaoks aastakümneid,» rääkis Perling.

Erakonna volikogu on kõrgeim juhtimisorgan üldkogude vahelisel ajal, kus kujundatakse erakonna poliitika, kinnitatakse programm, valimisnimekirjad ja koalitsioonilepped.