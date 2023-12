Uuel aastal paraneb oluliselt politseinike väljaõpe ja kadettide elu-olu

Siseturvalisuse valdkonna eelarveotsuseid tutvustanud siseminister Lauri Läänemets (SDE) rõhutas, et ka majanduslikult keerulistel aegadel ei tohi inimeste turvatunne kannatada. «Politseinike vähene järelkasv on olnud pikka aega siseturvalisuse peamisi murekohti, mistõttu suunatakse lähiaastatel lisaraha politseinike väljaõppe mahu suurendamisse, aga ka kadettide elamis- ja õppetingimuste arendamisesse,» rääkis Läänemets.

Tema sõnul on juba aastaid politsei- ja piirivalveametist töölt lahkunud rohkem politseinikke, kui koolist peale kasvab. «Palga kõrval on oluliseks lahkumise põhjuseks ka politseiametnike pensionile minek, mistõttu oli ülimalt oluline kindlustada eelarveline püsirahastus politseinike väljaõppe mahu oluliseks suurendamiseks ning selleks vajalike tingimuste arendamiseks,» rõhutas Läänemets.

Siseministri sõnul on praegu mõistlik investeerida ka infrastruktuuri ja hoonetesse. «Kaasaegseid ühiselamuid ning õppehooneid ja -komplekse vajab meie siseturvalisuse valdkond niikuinii. Riigi seisukohast on odavam panna need projektid töösse täna, mil kinnisvara- ja ehitusturg on jahtumas ning hinnad seetõttu odavamad. Lisaks saame seeläbi toetada ehitussektorit ja selle töökohti,» lisas Läänemets.