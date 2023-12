Läänemetsa sõnul muretses PPA Palestiina toetusmeeleavalduse osas üle

Tartu politsei piirkonnavanema Siim Linnard selgitas toona Tartu Postimehele , et novembri alguses Tallinnas toimunud meeleavalduses kasutati Iisraeli riigi ja inimeste suhtes vaenulikke väljendeid ning tehti trahve ja et sarnast olukorda taheti Tartus vältida.

Läänemets selgitas, et umbes poolesaja inimesega koosolekul oli murekohaks teiste kodanike ilmumine. Samuti viitas minister ka sellele, et sellisel üritusel peaks olema piisavalt politseinikke kohal. «Arvestades seda Tallinna meeleavaldust, mis toimus ka rahumeelselt, aga seal olid isikud tulnud välismaalt teatud teise eesmärgiga ja teistsuguste sõnumitega,» rääkis minister.

«See, kui muretsetakse inimese pärast ja avaliku korra ja turvalisuse pärast, eelkõige nende korraldajate pärast antud juhul, siis see ei ole iseenesest paha ega kuidagi pahatahtlikult tehtud asi,» põhjendas Läänemets vastuses küsimuse esitanud Varro Vooglaidile. «Ma arvan, et politsei on selle koha pealt teinud oma järeldused, nad on saanud avaliku tunnetuse, nad on saanud seda küsimust ise ka endi seas arutada ja sellest need järeldused teha.»