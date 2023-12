NUTISEADE VALIMISTEL ⟩ Riigikogus läbis esimese lugemise muudetud e-hääletamise seadus

Kavandatud muudatuste järgi saaks edaspidi hääletada lisaks arvutile ka nutiseadmest ning luuakse õiguslik alus lisaks praegu kasutatavatele isikutuvastamise vahenditele ka Smart-ID kasutamiseks. Seaduseelnõu on tehnoloogianeutraalne: «Seisame selle eest, et mobiiliga valimistel oleks tagatud valimisprotsessi turvalisus ja kontrollitavus. See, millise seadmega saab valida, otsustavad valimiskomisjon ja valimisteenistus iga valimise eel,» lisas minister Laanet.

Reeglid jäävad valimiskomisjoni- ja teenistuse teha

Laanet rääkis kolmapäevases riigikogu infotunnis, et lõpliku otsuse, millise seadmega valida saab, teeb ikkagi valimiskomisjon koos valimisteenistusega. «Kui me räägime valimiskomisjoni kriitikast, siis valimiskomisjoni kriitika oli suunatud sellele, et europarlamendi 2024. aasta valimisteks ei ole see süsteem nii hästi valmis, et mobiilivalimised võiksid olla turvalised. See, et 2024. aastal toimuksid europarlamendi valimised mobiili teel, on päevakorrast maha võetud.»