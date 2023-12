ANALÜÜS ⟩ Mart Võrklaeva jõulukingitus Reformierakonnale – avame koalitsioonileppe

Erakonnas on juba nädalaid settinud arusaam, et rohkem maksutõuse teha ei saa. Ka peaminister Kaja Kallas (RE) on sellele juba paar korda vihjanud, ka intervjuus Postimehele. Samuti Võrklaev ise paar nädalat tagasi sotsiaalmeedias. Erakonna aseesimees Jürgen Ligi möönab, et Reformierakonna siselistis on selline meelsus (rohkem maksutõuse ei saa teha) juba ammu kujunenud: «Ma olen ka ise kirjutanud seda.»