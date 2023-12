PERSOON ⟩ Kremliga seltsinud Ungari marurahvuslasest kujunes Putini ja Orbáni tuline kriitik

Poliitikas harvanähtavalt järsu kannapöörde tulemusel on varasemast Vene-sõbralikust poliitikust saanud Kremli valitseja Vladimir Putiniga semutseva Ungari peaministri Viktor Orbáni tuline kriitik. Ühtlasi on Gyöngyösiga suunamuutuse kaasa teinud ka tema erakond Jobbik, mis on oma paremäärmuslike ja antisemiitlike juurte juurest liikunud traditsioonilisse paremtsentrisse.

«Vastus on väga lihtne – ma olen muutunud, mu perspektiiv on muutunud ja olukord on muutunud. See, mis juhtus hiljuti, kirjutab üle paljud asjad,» põhjendab Gyöngyösi Strasbourgis Postimehega vesteldes oma poliitilist kursivahetust, seda eriti pärast Venemaa kallaletungi Ukrainale 2022. aasta veebruaris. «Mis puutub Ukrainasse, siis seal tegin ma saatusliku vea.»