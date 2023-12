Ratase arvates ei peaks Yana Toom europarlamenti kandideerima

Eurosaadik Yana Toom (KE) on võtnud kanda mitmete Kremli-meelsete aktivistide kohtukulud. «See selgelt kahjustab ja mitte ainult Keskerakonna mainet, vaid kogu Eesti välispoliitika ja sisepoliitika mainet,» ütles Ratas ERR-ile.

Ratase hinnangul on küsimus sisuline ning tema meelest Eesti tipp-poliitikas, Euroopa parlamendis selline asi ei sobi tänasesse väärtusruumi. Ratas soovib nüüd, et juhatus Toomi küsimust uuesti arutaks ja selge seisukoha võtaks.

«Seda otsustab erakonna juhatus ja volikogu, aga ma arvan, et sellise suhtumisega, nagu tänases sõjaolukorras, kus agressor igapäevaselt pommitab, tapab Ukrainas inimesi ja siis minna toetama selle mõttelaadiga inimest oma isiklikest vahenditest, ma ei näe, et see oleks Keskerakonna jaoks õige, kui sellised inimesed kandideeriks,» ütles Ratas.