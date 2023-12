TAUST ⟩ Eesti sisepoliitika 2024: seekord loevad isikud, mitte parteid

Isegi kui avalikkus ja poliitikud peavad Euroopa Parlamendi valimisi valimishierarhias kõige vähem tähtsaks, võivad järgmise aasta omad tekitada põhimõttelise doominoefekti ka Eesti sisepoliitikas. Sest Euroopa Parlamendi valimistele järgneb Euroopa Komisjoni kokku panemine ja volinikukoht on koalitsioonileppe järgi Reformierakonna oma. «Eks need on seotud Reformierakonna esimehevahetusega, mis tõenäoliselt muudab valitsust ühes või teises kontekstis,» vastas isamaalane Priit Sibul küsimusele uue poliitaasta võtmeteemade kohta.