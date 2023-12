Keskerakonda ärritab Yana Toomi abikäe ulatamine rahvavaenlastele

«Sõnavõtte oli nii poolt kui vastu, aga tundus, et sisulistest eriarvamustest hoolimata said lõpuks kõik aru, et see pole õige ega mõistlik,» kirjutas Kiik.

«Vahetult enne jõule ilmus aga Yana Toomi arvamuslugu stiilis «minu raha, teen, mis tahan» ja tekib küsimus, kas see on teadlik provokatsioon või lihtsalt rumal kirjatükk,» nentis Kiik.

«Ükski poliitik ei saa eeldada, et võib rahastada Öist Vahtkonda või mingit kohalikku natsirühmitust ning vastata seepeale tuimalt, et pole teiste asi, mida ma oma rahaga teen,» lisas Kiik.

Täna ütles Jüri Ratas (KE) ERRile, et Toomi tegevus selgelt kahjustab Keskerakonna ja ka kogu Eesti välis- ja sisepoliitilist mainet. Ratas, kes on ise teatanud kevadel Euroopa Parlamenti kandideerimise kavatsusest, ütles, et ei pea õigeks Toomi europarlamenti pürgimist Keskerakonna nimekirjas.

Postimees kirjutas 28. juunil, et eurosaadik Yana Toom oma bürooga võitleb Kremli-meelse provokaatori, Eestist välja saadetud Ramil Usmanovi eest – Toomi selgitusel olevat Usmanovi väljasaatmisega seotud asjaolud ebaseaduslikud.

16. juuni blogipostituses avaldas Toom, et tema büroo pakub õigusabi veel ühele väljasaadetule, Aleksei Jesakovile, kes on muuhulgas olnud ka üks Surematu Polgu eestvedajatest. Kapo teatel on Jesakov aastaid õhutanud avalikult rahvuslikku viha, levitanud Kremli propagandakanalites toodetud materjali ning osalenud Ida-Ukrainas salakaubaveos.