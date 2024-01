Mart Võrklaev: ma ei ole maksufanatt

Eesti inimesed on olukorras, kus kahe aastaga on toidukorv läinud kallimaks ja väiksemaks. «Tänasest tõusnud käibemaksul ei ole pistmist hinnatõusuga,» ütles Võrklaev. «Jah, elu on läinud kallimaks ja on tugev inflatsioon. Kui me räägime 50-eurosest ostukorvist, siis käibemaksu muudatus puudutab ostukorvi 68 eurosendiga ning mitte rohkem,» vastas ta.