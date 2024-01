Abielu ja registreeritud kooseluga tekivad paaridele õigused ja kohustused, mida ei ole vabas suhtes paaridel, ja mis on peamiselt seotud toetuste saamise, vara, eluaseme ja põlvnemisega. Näiteks registreeritud partneri või abikaasa surma korral aitab see vältida olukorda, kus testamendi puudumisel ei ole kooselupartneril õigust pärandusele ning kogu vara läheb automaatselt partneri sugulastele. Samuti annab see õiguse kaasa rääkida siis, kui abikaasa või registreeritud partner on teadvuseta või ei ole võimeline kasutama oma tahet, et teha otsuseid meditsiinilise ravi vastuvõtmise või tagasilükkamise üle.