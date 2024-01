PERSOON ⟩ Maydellide esindaja europarlamendis: poliitika ei peagi olema lihtne

«See on minu väike Eesti ja Balti side. See nimi on Eesti baltisaksa päritolu ja mitusada aastat vana,» teab Bulgaaria GERB parteid esindav eurosaadik. Sünnipäraselt oli tema nimi hoopis Eva Paunova, aga abielludes võttis ta Austrias sündinud mehe nime. Ja viimasel omakorda on sarnaselt Austria presidendi Alexander Van der Belleniga Eestisse viivad juured.