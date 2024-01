Tanel Kiik kaalub Keskerakonnast lahkumist ja sotsidega liitumist.

«Keskerakonna erakorralisest kongressist on möödas üle 100 päeva ja see aeg on näidanud, et erakond ei ole hakanud ühtse meeskonnana tööle. Seda me näeme nii erakonna juhatuse aruteludes, piirkondades toimuvas ja näeme ka paratamatult selles debatis, mis on aset leidnud konkreetselt siis seotuna Yana Toomi tegevusega,» ütles kongressil Mihhail Kõlvarti vastu esimeheks kandideerinud Kiik rahvusringhäälingule.