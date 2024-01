Esmaspäeval ütles Keskerakonna juhtpoliitik Tanel Kiik, et peab plaani liituda sotsidega. Sotsiaaldemokraatliku Erakonna liidri Lauri Läänemetsa sõnul see Tallinna koalitsioonis jõujooni ei muudaks, sest Tallinnas on võimul Keskerakonna ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna koalitsioon ning see tähendaks liikumist koalitsioonijõudude sees.