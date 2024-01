Minevikus olete olnud Keskerakonna liige ja puutunud Kõlvartiga isiklikult kokku. Kas vastab tõele, et Jaak Aab, Tanel Kiik ja Jüri Ratas kaaluvad erakonnast lahkumist põhjusel, et uus esimees Kõlvart on valmis pöörama erakonda vene parteiks?

Küsimus pole valmisolekus, vaid see on juba juhtunud. See väljendub muuhulgas selles, kuidas Keskerakond on reageerinud Yana Toomi (KE) tegevusele Eesti-vastaste aktivistide rahastamisel. Need argumendid, mida Keskerakonna esimees on Toomi kaitseks toonud, on naeruväärsed.