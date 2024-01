Tanel Kiige Keskerakonnast lahkumise kontekstis hakkasid täna levima jutud, et kombinatoorika taga on käik: Kiik koos kaaslastega liitub sotsiaaldemokraatidega, riigikogus häälte tasakaal muutub, Reformierakond võtab nüüd suurema sotsiaaldemokraatide fraktsiooni kampa, Eesti 200 visatakse valitsusest välja ja tehakse uus valitsus Reformierakonna ja sotsiaaldemokraatide vahel.

Kallas lükkab selle jutu kategooriliselt ümber. «Olen seda kuulnud, aga mitte midagi selle taga pole.» Kallase sõnul on tegu spinniga, ta kahtlustab, et kuulujuttu levitab Isamaa esimees Urmas Reinsalu eesmärgiga Reformierakonda, sotsiaaldemokraate ja Eesti 200 omavahel tülli ajada. «Mitte midagi sellist ei ole,» kinnitab Kallas üle, «mul on koalitsiooniläbirääkimistest kõrini.»