ANALÜÜS ⟩ Keskerakonna pereheitmine ähvardab poliitilised jõujooned paigast lüüa

Küsimus on pigem diplomaatias, inimsuhetes ja poliitilises taktikas. Poliitika on meeskonnamäng ja pöördeliste otsuste puhul on vaja need otsused oma toetajatele, sõpradele ja võitluskaaslastele isiklikult kohale viia, mitte lasta neil uudiseid lehest lugeda.

Kiigega koos ja tema järel minejaid on veel. Jaak Aabi ja Andre Hanimäge seostatakse samuti sotsidega. Eile olid mõlemad sõnu valides siiski ettevaatlikud. Aab tunnistas: «Ei hakka salgama, et läbirääkimisi sotsidega on peetud, aga ma pole veel otsust teinud.» Keskerakonna endine peasekretär, praegune riigikogu liige Andre Hanimägi vastab küsimusele, kas ka tema on lahkumas: «Ei ütle ei ega jah. Arutelusid tuleviku osas on erakonnas aga loomulikult peetud.»