Reinaas: murelikuks teeb sotsidega liitunud endiste keskerakondlaste kriitika valitsuse suhtes

Marek Reinaas ütles, et loodab, et see ei mõjuta sotsiaaldemokraatliku erakonna seisukohti valitsuses.

«Täna juhib Eestit progressiivne valitsuskoalitsioon, mis on saanud uute liitujate lisandumisega ainult tugevamaks. Peaminister Kaja Kallas on kinnitanud, et mingit koalitsioonivahetust ei tule. Meid ootab ees väga väljakutsete rohke aasta ning tööpõld on lai. Eesti 200 seisab valitsuses hariduse, innovatsiooni, julgeoleku ja majanduskasvu eest.»