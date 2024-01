VIDEO ⟩ Tanel Kiik: kui varem mõisteti Yana Toomi tegevus hukka, siis praegu arvatakse, et ta ajab õiget asja

Meil oli neid vestlusi tegelikult ju korduvalt, andsin talle juba enne jõule selgelt mõista, et olen tõsiselt kaalumas, kas Keskerakonnas jätkata ja pean lähiajal selle otsuse langetama. Nii et ta oli sellest teadlik. Täiendavalt rääkisime eile ka telefoni teel. Ta tõesti küsis, kas tal on veel võimalik midagi teha või mu meelt muuta ja ma ütlesin talle ausalt, et ei ole, see otsus on langetatud. Loomulikult, kui mulle helistaksid võib-olla kõik Keskerakonna liikmed ja valijad, võiks see minu otsust veel mõjutada, paraku on erakonnakaaslastega suhtlemine andnud pigem kindlust, et see samm on õige. Nii ma siis ühinengi Sotsiaaldemokraatliku Erakonnaga.