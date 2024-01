«Kõlvarti selja taga seisavad praegu need, kes eelistaksid tänapäevani taastatud Eesti Vabariigile uue riigi teket. Üks tähelepanuväärne isik nende seas on pensionär Heimar Lenk, kes elab Põlvas ja on teatanud, et kõik Keskerakonnast lahkujad on reeturid. Ka on ta kogu aeg rääkinud, et Edgar Savisaar tuleks kuulutada pühakuks ja talle ajaloos suuremat tähtsust omistada. Lenk oli ka see, kes on võidelnud aastaid õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise vastu,» ütles Hõbemägi.

Hõbemägi märkis, et Keskerakond on aastaid loonud Tallinnas paralleelstruktuure, nagu oma pank, munitsipaalpolitsei, linnapood ja linnameedia.

«Mul oleks väga hea meel, kui see monstrum nüüd lagunema hakkaks. Tallinna võimu usurpeerimine ja selle häbitu kasutamine erakondlikes huvides on kõige hullem pärandus, mis on Keskerakonnast jäänud. Tallinlased ei ole Keskerakonna jaoks esimene huvi, nende jaoks on tallinlased nupud, keda enda huvides ära kasutada,» ütles Hõbemägi.

Meerits meenutas et Keskerakonda on kiidetud selle eest, et nad on hoidnud Eesti venelased rahulikuna, aga tema selle mõttega nõus ei ole.