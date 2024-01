Priit Sibul (Isamaa) uuris, mis toimub ERRi uue hoonega. Purga vastas, et kultuurkapitali seadust tuleb vaadata pisut üldisemalt. «Valitsuses on üksmeel, et ERRile on uut maja tarvis. See on üks põhjuseid, miks kultuurkapitalis võeti sisuline muudatus. Kuna see puudutab ühte hoonet ja seadust muutes, siis ühe nimetusega ERRi uus hoone, siis ei ole mõtet seadust kinni kirjutada, et oleks ka teisi hooneid võimalik teha. Kui ERRi maja saab valmis, siis see annab võimaluse ka järgnevate majade ehitamiseks, siis on võimalus olemas ka järgnevat objekti rahastada. Me ei tea, millal see võib juhtuda, kuid teoreetiliselt see võimalus peaks sinna seadusesse jääma,» rääkis Purga.