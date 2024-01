Saar rääkis, et tema otsus kandideerida sündis pärast poliitikast lahkumist ning oma sobivuse hindamist Euroopa Nõukogu peasekretäri kohal töötada. «Mõte põhineb päris palju sellel, et olen olnud Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni liige alates 2007. aastast kuni 2023. aastani. Mul on selles organisatsioonis töötamisel päris pikk ajalugu, ma tunnen seda organisatsiooni,» ütles ta.