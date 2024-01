ANALÜÜS ⟩ Poolestusaeg. Mis viis Keskerakonna kriisi ja milline tulevik teda ootab?

Mõjukaid liikmeid hakkas see kaotama juba eelmisel aastal: lahkusid Jaanus Karilaid, Tõnis Mölder, Maria Jufereva-Skuratovski. Keskerakonna (KE) endine esimees Jüri Ratas tuli aasta lõpus avalikkuse ette avaldusega, et ta ei lähe Jana Toomiga samasse valimisnimekirja, mis andis mõista, et piltlikult öeldes seisab ta juba lahkumisvalmilt ja kohvriga uksel.