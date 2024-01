Riigieelarve kontrolli erikomisjon saatis peaministrile kirja

«Hommikusel istungil keskenduti riigikontrolli märgukirjale, milles mööndakse, et valitsus ning haridus- ja teadusminister ei saa jagada käskkirjaga üldhariduskoolide pidamiseks antavat toetust. Valitsus ei saa vähendada ega suurendada rahasummat, mida riigikogu on riigieelarvega otsustanud eraldada üldhariduskoolide pidamiseks antavaks toetuseks. Rääkimata sellest, et haridus- ja teadusminister saaks seda teha käskkirjaga,» kirjutas komisjon.

Riigieelarve kontrolli erikomisjoni esimehe Urmas Reinsalu (Isamaa) sõnul on oluline toonitada, et valitsus ei saa mööda hiilida riigikogus vastu võetud seadustest ja panna eelarvesse raha juurde käskkirjaga. «Meie eeldus on, et siin ei jääks Riigikogu vahele, vaid tullakse suurde saali eelnõu muudatusega,» lisas ta. Reinsalu sõnul ei saa olla ajapuudus asjakohane põhjus, et rikkuda eelarveseadust.