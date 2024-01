Kaitseministri sõnul on tema soov, et uue kaitseväe juhataja nimega ei venitataks ning selle saaks välja öelda hiljemalt juba vabariigi aastapäevaks. «Kandidaadid sellele ametikohale kasvavad loogiliselt välja kaitseväe seest,» ütles Pevkur, selgitades, et kaitseväe püramiidi tipus on tulenevalt auastmest võrdlemisi hõre ning kaitseväe uus juhataja tuleb kuue-seitsme kandidaadi hulgast.

Pevkur lisas, et kindlasti soovib ta kandidaadi asjus enne valitsusse minekut nõu pidada ka riigikogu riigikaitsekomisjoniga ning presidendiga.

Kallas: seaduse järgi streikijatele töötasu ei maksta

Kallase sõnul on streiki kavandavate õpetajate eesmärk saavutada töötasu tõus 2027. aastaks 120 protsendini keskmisest palgast ehk streigitakse 2027. aasta töötasu nimel.

Kallase sõnul on eestlased väikese rahvana läbi ajaloo oma erimeelsused ikka kokkulepetega lahendanud. «Kuid mitte hetkeski ei sea ma kahtluse alla õiguse streikida, see on täiesti legaalne vahend õpetajate tööriistakastis,» ütles Kallas.

Samas rõhutas peaminister, et streikides tuleb järgida tööseisakut reguleerivat seadust, mille üks punkt ütleb, et streigist osavõtt on vabatahtlik. Nii ei tohi Kallase sõnul streiki õhutada need, kes ei tööta töötüli puudutavates asutustes. Ka peavad olema koolid streigi ajal avatud, et need, kes ei soovi streikida, saaksid tööd edasi teha.

Kallas tõi eraldi välja ka seadusepügala, mille järgi streikijatele tööseisaku ajal palka ei maksta. «Streik ei ole palgaga puhkus,» ütles Kallas.

Ta avaldas kahetsust, et Eestis on jõutud streikimiseni, ühtlasi kinnitas Kallas, et ta lootis, et nii ei lähe.

Kallas rõhutas, et ta ei ole õpetajate palgatõusu vastu, vastupidi, ta on kahe käega selle poolt, kuid riigil lihtsalt pole praegu seda 50 miljonit aastas, mida nõutud palgatõus eeldaks.

«Meil on eelarves 400 miljoni euro suurune auk, mis tuleb tuludega sisustada, ja seda arvestades oleks vastutustundetu võtta juurde täiendavaid kohustusi,» ütles Kallas, lisades, et kui õpetajate töötasu on prioriteet, siis tuleb raha leida haridusele mõeldud vahenditest.