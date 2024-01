«Kui aus olla, siis ega ma ei saa presidendi motiividest muidugi lõpuni aru. Meil on parlamentaarne riik, kus kõrgema võimu kandja on rahvas, rahvas valib riigikogu ja riigikogu valib peaministri ja presidendi. Seega näiteks minu tööandja on riigikogu,» kommenteeris Kallas.

«Ma saan aru, et see ei ole nüüd kuidagi populaarne ja mina ei ole kindlasti see, keda riigikogu väga hellalt kohtleb, kui ma seal kogu aeg käin, aga samas mulle siiski tundub, et ainult riigikogu nomenklatuuri kutsumine... Ma ei pea seda tegelikult õigeks,» nentis Kallas.