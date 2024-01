Hiljuti Keskerakonnast sotside sekka astunud Tanel Kiik põhjendab sotsiaaldemokraatide tõusu kahe asjaoluga. Üks on positiivne meediafoon ja keskerakondlaste lahkumine sotsidesse. See toetab kuvandit, et sotsid on tõusujoonel. Teise põhjusena toob Kiik välja, et sotsid (mis siis, et valitsuskoalitsiooni liige) on suutnud olla teatavaks alternatiiviks ja kriitikuks valitsuses domineerivale Reformierakonnale.