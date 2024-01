Peale venekeelset uudisteportaali on kättesaadav ka venekeelne info EKRE organisatsioonist USAs.

«Tegime sellise ettepaneku tõesti. Ja asja mõte oli ja on selles, et enne ei saa kellelegi midagi ette heita, kui riik pole näidanud eeskuju,» ütles Helme.

Tema sõnul on äärmiselt silmakirjalik, et ajal, kui on käimas üleminek eestikeelsele haridusele ja riik nõuab kõigilt eesti keele oskust, pakuvad riigiasutused siiani lahkelt võimalust vene keeles infot kätte saada, mis omakorda ei motiveeri kedagi kasvõi info saamise eesmärgil eesti keelt omandama.