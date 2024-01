Umbes aasta enne hääletust väitsid politoloogid Christophe Crombez ja Simon Hix Briti ajalehes The Guardian avaldatud arvamusartiklis, et 2014. aasta hääletuse näol võib olla tegemist ehk senise ajaloo üldse kõige olulisemate Euroopa Parlamendi valimistega.

«Need annavad Euroopa kodanikele võimaluse avaldada oma arvamust selle kohta, kuidas Euroopa juhid on euroala kriisi lahendanud. Lisaks sellele annavad valimised mandaadi Euroopa edasise poliitilise ja majandusliku integratsiooni plaanide poolt või vastu. Need toovad Euroopa Parlamenti uue poliitilise enamuse, mis mõjutab ELi ja ühisturu juhtimist järgmise viie aasta jooksul. Ja ennekõike, kuna enne valimisi seatakse üles rivaalitseva kandidaadid komisjoni presidendi kohale, on see esimene kord, kui me Euroopa kodanikena saame valida, kes on ELi kõige võimsama täidesaatva võimu kandja,» loetlesid eksperdid.