Ratas on kritiseerinud valitsust pikalt ja jõuliselt. Sellises olukorras minna sotsidesse (see oli alternatiiv, mida Ratas kaalus) oleks Ratasele märksa ebamugavam. Eelmisel nädalal, kui Postimees küsis Tanel Kiige (SDE) käest, kuhu Ratas suundub – Kiik ei teadnud –, pakkus ka Kiik välja sarnase mõttekäigu, et tulla opositsioonist (kus Ratas praegu on) ja minna sisuliselt peaminister Kaja Kallase (RE) koalitsiooni, oleks Ratase jaoks nii inimlikult kui poliitiliselt eriti keeruline.