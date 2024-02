Kõigepealt sotsid. Nemad said kinnitust, et olla ühe jalaga koalitsioonis ja teise jalaga opositsioonis on poliitiliselt kasulik. Sotside reiting on jaanuarikuu jooksul muudkui tõusnud ning isegi kui selles tõusus on ka muid tegureid, siis vähemalt osaliselt sotsid kindlasti tõlgendavad seda niimoodi: meile on kasulik vastandada ennast Reformierakonnale, rahandusminister Mart Võrklaevale, peaminister Kaja Kallasele. Võimalik, et seda käsitlust oleks täpsem kinnistada – Reformierakonnale vastandamise kasulikkusest sai kinnituse Lauri Läänemets (SDE). Ülejäänud kaks sotside ministrit, terviseminister Riina Sikkut ja regionaalminister Madis Kallas on topeltmängu vähem mänginud.