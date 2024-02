«Keskerakonna toetus on hetkel igatahes langenud seninägematult madalale. Erakonna nelja nädala keskmine toetusnumber on 11,4 protsenti ning viimase nädala toetus eraldivõetuna on lausa 9,7 protsenti. Eestlastest valijate hulgas on Keskerakonna toetus kukkunud valimiskünnisele. Samas oli Isamaa viimase nädala toetus koguni 29,1 protsenti ehk selgelt kõrgem kui eelmiste nädalate tulemused. See viis erakonna nelja nädala keskmise taaskord natuke üles,» rääkis Mölder.

EKRE koondtulemus paranes teist nädalat järjest, kuid nende üldine toetuse tase on praegu siiski madalam võrreldes sellega, millega nad viimastel aastatel olid ehk harjunud ning kus ta veel eelmise aasta teises pooles oli.

Valitsuserakondadest läheb hetkel halvasti kolmest kahel. Viimastel nädalatel on taaskord nõrgenenud Reformierakonna positsioon. Nende nelja nädala koondtulemus on langenud 16,7 protsendile, mis on Norstati reitingutes rekordiliselt madal.

«Märgid pigem näitavad, et erakond on hetkel oma toetuses kinni kuskil 15 ja 20 protsendi vahel ning sealt välja tulemine ei tundu neile praegustes oludes lihtne või kiire,» ütles Mölder.

Eesti 200 toetus, mis nädalaid on olnud väga stabiilne, näitab Mölderi sõnul praegu taaskord taandumise märke. «Nende viimase nädala reiting oli alla valimiskünnise ehk 4,5 protsenti, mis tõmbas alla ka erakonna nelja nädala koondtulemuse. Reformierakonnaga samale tasemele on tõusnud aga sotsiaaldemokraadid, kellel läheb üle aastate erakordselt hästi. Sotside nelja nädala keskmine on hetkel sama, mis Reformierakonnal. See on samuti rekord Norstati reitingutes,» märkis Mölder, lisades, et sotside toetus on edestanud Reformierakonna oma põgusalt ka varem, umbes kümme aastat tagasi.