Kaja Kallase kiri Andrus Ansipile erakonna siselistis





Hea Andrus,



Olen selle kirja ammu kirjutanud ja siiani kahelnud, kas seda kirja saata. Aga kuna täna algab kandidaatide esitamine Euroopa Parlamendi valimisteks, siis ikkagi saadan. Ma loodan, et sa ei tule küsima erakonna toetust kandideerimiseks Euroopa Parlamendi valimistel. Muidugi on meil demokraatlik erakond ja ma ei saa sind takistada kandideerimast, kuid esitan siiski oma põhjendused, miks sa ei peaks kandideerima.



1) Euroopa Parlamenti peaksid kandideerima ja saama valitud inimesed, kes päriselt tahavad ka Eesti huve Euroopa Parlamendis kaitsta ja selle nimel Euroopas tööd teevad. Me ei tea midagi sinu tööst Euroopa parlamendis, sest sa oled kasutanud oma positsiooni EP-s ainult selleks, et sisepoliitikas sõna võtta ja valitsusele ja oma erakonnale sisse sõita.



2) Oled kasutanud Euroopa Parlamendi positsiooni ka väljaspool Eestit Eesti mustamiseks. Kuulen oma endistelt kolleegidelt Euroopa Parlamendis, kuidas süstemaatiliselt Eestit alla tõmbad. Miks sa seda teed? Saan aru, et mina sulle ei meeldi, aga väljaspool Eestit võiksime ikkagi kõik olla Eesti eest väljas.



3) Erakonna põhikirja § 10 lg 4 kohaselt on erakonnaliige kohustatud mitte kahjustama erakonna mainet ja aitama kaasa erakonna maine tõusule. Sa oled käitunud täpselt vastupidi. Ja see on olnud süstemaatiline. Alates sellest, kuidas sa kritiseerisid Taavit, Hannot, mind, aga ka valitsuse tegevust koroonakriisis. Või kui me 2021.aastal valitsuse moodustades saime päranduseks suure miinusega eelarve üritasime seda seisu parandada kõigile 4% kokkuhoiuülesannet andes ründasid sa Keitu, rääkimata erakonna, rahandusministri, valitsuse ja minu ründamisest nüüd. Võib ju öelda, et see kriitika on õigustatud, aga minu jaoks küsimus jääb, miks sa erakonnasiseselt oled vait? Hea näide on 30. septembri volikogu Tartus. Sa oled kohal, sa ei küsi ühtegi küsimust, sa ei esita ühtegi kommentaari. Räägid minuga kohvipausil mitte ühtegi kriitilist nooti esitades, ometi paar nädalat hiljem lähed sa meediasse minuga seotud skandaali üles kaevama ja valitsust ründama. Kui sa tahaksid anda tagasisidet või saada informatsiooni, siis sa teeksid seda otse, aga kuna sa tahad teha kahju erakonnale, valitsusele ja mulle, teed sa seda ajakirjanduse vahendusel. Kui erakonnal läheb hästi, oled sa tasa ja ootad oma võimalust. Kui erakonnal on raske, oled sa üks esimesi, kes tuleb avalikult jalaga lööma.



4) Sa ei ole erakonda toetanud mitte ühegi euroga väljaspool oma kampaaniat. Ka mitte siis, kui erakonnal oli rahaliselt erakordselt keeruline. Samuti pole sa erakonda toetanud mitte ühelgi kohalikul või Riigikogu valimistel kandideerides, kui sinu toest oleks abi olnud. Sa tuled välja alati siis, kui sul endal on erakonnalt midagi vaja.



5) Võib ju öelda, et viga on minus, aga nii nagu sa pole piisavalt kõlbulikuks pidanud mitte ühtegi peaministrit või erakonna juhti, kes on tulnud peale sind, võib kindel olla, et peale mind tuleb uus juht, keda sa ka ei aktsepteeri ja kasutad endiselt oma Euroopa parlamendi positsiooni ainult järgmise juhi avalikuks kritiseerimiseks, mitte selleks, milleks sind valitud on.



6) Tulevatele Euroopa Parlamendi valimistele lähevad kõik erakonnad Reformierakonna, valitsuse ja Kaja Kallase vastase kampaaniaga. Arvestades, et see on ka sinu platvorm, siis miks peaks seda tegema Reformierakonna nime all?



Neil põhjustel palun sul tõesti mitte kandideerida Euroopa Parlamendi valimistel. Erakonda, valitsust ja mind kritiseerida saad sa ka kodus olles. Ajakirjanikud saavad endiselt kindlad olla, et Andrus Ansipile mikrofoni nina alla pannes saab mõne mürgise kommentaari minu, valitsuse või erakonna suunal. Las Euroopa Parlamenti kandideerivad need, kes on valmis kaitsma Eesti huvisid ja ka sisuliselt on valmis tegema Euroopa Parlamendi liikme tööd.



Kõike head soovides



Kaja