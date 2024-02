Kirjas tõi Kallas muu hulgas välja, et Ansip ei ole erakonda väljaspool oma kampaaniat mitte ühegi euroga toetanud. «Ka mitte siis, kui erakonnal oli rahaliselt erakordselt keeruline. Samuti pole sa erakonda toetanud mitte ühelgi kohalikul või riigikogu valimistel kandideerides, kui sinu toest oleks abi olnud. Sa tuled välja alati siis, kui sul endal on erakonnalt midagi vaja,» kirjutas Kallas.

Ansip kirjutas Kallase vastukirja. «Kaja heidab mulle ette, et ma polevat erakonda rahaliselt toetanud. Endise Euroopa Parlamendi liikmena Kaja teab, et EP vahendeid ei tohi oma koduerakonna hüvanguks kasutada. Saadikute assistentide rakendamine koduerakonna heaks on toonud kaasa kriminaalasju. Vaatamata asjaolule, et saadiku palk pole parlamendi oma, peetakse parlamendis regulaarseid annetusi koduerakonnale taunitavaks,» vastas Ansip Kallasele.