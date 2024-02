HARALD RAINER AINLA ⟩ Euroopa põlvkondlik lõhe: miks peaks zuumereid kuulama?

Statistika töötab arenenud riikides tihti noorte vastu, kuna vananeva ja kahaneva rahvastiku tõttu on populatsioonipüramiidi kõige laiem kiht liikunud üha ülespoole. Nii oli näiteks Saksamaal 2021. aasta septembris toimunud parlamendivalimistel koguni 60 protsenti valijatest üle 50aastased ning vaid 15 protsenti alla 30aastased. Lisaks on enamikus riikides kahjuks just noorte valimisaktiivsus kõige madalam.