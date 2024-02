Pruunsilda esindavad advokaadid on oma hagis Harju maakohtule nõudnud, et peaminister Kallas kuulutaks valitsuse pressikonverentsil eelmise aasta 6. juulil Pruunsilla kohta väidetu valeks ning lükkaks selle ühemõtteliselt ümber.

Kallast esindavad vandeadvokaadid Ants Nõmper ja Kairi Kilgi büroost Ellex Raidla kirjutavad oma seisukohas Harju maakohtule, et nende hinnangul ei ole kahtlust, et Kallas täitis pressikonverentsil Pruunsilla antud raha teemal esinedes peaministrina avalik-õiguslikke ülesandeid, mistõttu on põhjendamatu asuda seisukohale, et valitsuse pressikonverentsil öeldud väidete eest on vastutav Kallas eraisikuna.