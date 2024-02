Välisminister Tsahkna rääkis, et eile kutsuti välja Venemaa ajutine asjur Eestis Lenar Salimullin seoses meedia vahendusel levinud infoga, et Venemaa Föderatsioon lisas Eesti peaministri Kaja Kallase ning riigisekretäri Taimar Peterkopi Venemaa siseministeeriumi tagaotsitavate isikute nimekirja ja algatas nende suhtes kriminaaluurimise.

«Tegelikult on tegu tõsise asjaga – ühtpidi Venemaa tüüpiline hirmutamine. Venemaa ei ole õigusriik ja me peame seda asja võtma väga tõsiselt. Kui me vaatame oma ajalugu, siis väga paljud peaministrid on selle sama organi vahistamiskäskudega oma elu kaotanud,» rääkis Tsahkna.

«Me oleme Euroopas täiemahulises sõjas. Need on tõsised asjad. Juba täna oleme otsustanud selle teema tõstatada mitme riigiga, et ELi liikmesriikidel oleksid siin väga selged seisukohad. Eesti riik on ajanud õigusriigile kohast poliitikat ja ajanud poliitikat, mis on agressori vastu,» rõhutas Tsahkna.