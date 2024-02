Keskerakond pöördus riigikogu juhatuse pärast õiguskantsleri poole

«Keskerakonna fraktsioon ei ole täna esindatud sotsiaalkomisjonis. Juba rohkem kui kuu aega keeldub riigikogu juhatus rahuldamast meie taotlust, et viia üks meie fraktsiooni saadik antud komisjoni üle, tuues argumendiks, et kõik kohad antud komisjonis on hõivatud,» ütles Keskerakonna fraktsiooni liige Anastassia Kovalenko-Kõlvart.

Keskerakond on varem öelnud, et sotsiaalkomisjoniga sooviks liituda Aleksandr Tšaplõgin.

Saadiku sõnul on riigikogu juhatuse passiivne tegutsemine Keskerakonna fraktsiooni osas kummastav, sest ülejäänud parlamendiliikmetele on võimaldatud vaba liikumine erinevate komisjonide vahel.

«See loob ebavõrdse olukorra ning piirab tõsiselt meie võimalusi osaleda sotsiaalvaldkonna eelnõude menetlusprotsessis. Seejuures annab antud olukord koalitsioonile ebaproportsionaalse ülekaalu komisjonides.»

Ta lisas, et ka riigikohus on viidanud põhiseadusele ning toonud välja kohustuse tagada riigikogu liikmetele võrdne kohtlemine mandaadi teostamisel. «See tähendab, et põhimõtteliselt peavad rahvaesindajad saama osaleda riigikogu tegevuses võrdsetel tingimustel. Mandaadi vaba teostamine on demokraatia seisukohalt üks olulisemaid poliitilisi õigusi, mistõttu igasugune piirang selles osas peab olema allutud rangele põhiseaduslikkuse kontrollile,» põhjendas Kovalenko-Kõlvart.

«Hetkel pole riigikogu juhatus suutnud veenvalt põhjendada või tuua välja ühtegi argumenti, mis kaaluksid põhiseadusest tulenevaid õigusi üle.»

Kovalenko-Kõlvart tõi välja sedagi, et rahanduskomisjonis tekkinud olukord, kus nii esimees kui aseesimees esindavad de facto koalitsiooni. «See on eriti murettekitav, arvestades, et riigikogu esimees Lauri Hussar on korduvalt öelnud, et probleemne olukord vajab lahendust, kuid paraku ei ole ta suutnud seda enam kui kuu aja jooksul leida.»

«Küsimus pole siinkohal isegi mitte nn jokk-skeemi tekkimises või kellegi õiguses, vaid riigikogus ajalooliselt kujunenud hea tava reeglite tähtsuse ja nende järgimise vajaduse kohta. Seetõttu palume õiguskantsleril kujunenud olukord läbi vaadata ja anda hinnang, kas ja mil määral on Keskerakonna fraktsiooni ning saadikute õigusi riigikogus piiratu,» lisas ta.