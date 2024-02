Sel nädalal sai selgeks, et Kallasel on võimalus saada Euroopa Parlamendi valimistel liberaalseid erakondi koondava ALDE esikandidaadiks (tuntud kui spitzenkandidat). Algse eesmärgi ja tava kohaselt saab Euroopa Komisjoni presidendiks europarlamendi valimised võitva partei spitzenkandidat. Tõsi, 2019. aastal see ei toiminud. Valimised võitis traditsiooniliselt Euroopa Rahvapartei (EPP), kuid komisjoni presidendiks ei saanud poliitiliste lahkarvamuste tõttu mitte EPP spitzenkandidat Manfred Weber, vaid musta hobusena mängu toodud Ursula von der Leyen.