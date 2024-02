«Isamaa on jätkuvalt selgelt kõige eelistatum erakond nii üleüldiselt kui ka paljudes peamistes valijagruppides, välja arvatud mitte-eestlased ja noored ning kõige vaesemad ja kõige rikkamad valijad, samuti lasteta valijad. Samas on toetustabeli teises otsas Eesti 200 toetust räsimas personaalse riigi idee, mis seob ebamugavalt kokku erakonna tegevuse valitsuses ning erakonna peamiste asutajate ja rahastajate visioonid,» märkis Mölder.

«Isamaa toetusprotsent, mis püsis eelmise aasta lõpust kuni jaanuari lõpuni võrdlemisi stabiilne ning isegi taandus pisut, on nüüd viimastel nädalatel uuesti jõudsalt kasvanud. Erakonna toetuse tase on 28,6 protsenti, mis on nende toetuse rekord. Oma toetust on viimastel nädalatel kasvatatud ennekõike eestlastest valijate seas, kuigi tasub ka märkida, et mitte-eestlastest valijate seas on erakonna toetus olnud viimastel kuudel rekordiliselt kõrge,» ütles Mölder.