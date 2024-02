Roheliste kaasesimees Mihkel Kangur lahkus erakonnast

«Erakonna kaasesimehe Evelyn Sepaga olid teatud kokkulepped ja need said täidetud. Ma ei saanud rohkem lihtsalt enda praeguse töö kõrvalt erakonna töösse panustada. See tööhulk on tohutu suur, mille Evelyn on võtnud vedada. Ma väga loodan, et tal läheb hästi,» ütles Kangur.