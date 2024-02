Stoicescu lahkus vahetult enne seda, kui erakonna juhatuses toimus partei eelarve hääletamine. Kaks juhatuse liiget – Hendrik Johannes Terras ja Zuzu Izmailova – hääletasid vastu. Kuna Stoicescu oli just tagasi astunud, siis tema hääletusel enam ei osalenud, kuid väidetavalt põhjuseks just see, et ka tema ei tahtnud eelarvele oma allkirja anda. Nagu öeldud, detailidesse ta ise kommentaare andes ei lähe.