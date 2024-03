Eesti 200 peasekretäriks sai Igor Taro

«Igor on erakonna asutajaliige, kellel kogemus organisatsiooni ülesehitamisel ning kes on tasakaalukas juht, keda Eesti 200-l praegu vaja on. Tema tugevuseks on pikaaegne töö ajakirjanduses ning tugev kohaliku omavalitsuse taust, mida on vaja erakonna organisatsiooni sõnumite selguse ja võrgustiku ehitamise jaoks,» ütles Eesti 200 esimees Margus Tsahkna.