«Ma kuulan praegu teie vastuseid. Te laveerite kõrvale, ülbitsete, noomite. Selle kõige taustal meenus mulle teie kõne ERMis. Suurepärane kõne, kuid täielik plagiaat, mille te olite kopeerinud üks ühele koomilisest fantaasiafilmist Barbie. See on teie tase, et te ei suuda kõnet välja mõelda,» lausus Grünthal peaministrile.

Lõik, millele Grünthal viitab:

«Naine olla on võimatu ülesanne. Me peame olema kogu aeg erakordsed, aga kuidagi läheb see alati valesti. Sul peab olema raha, aga sa ei tohi nõuda raha oma töö eest, sest siis sa tundud olevat ahnepäits; sa pead vastutama meeste halva käitumise pärast, mis on ju iseenesest rumal, aga kui sa sellest räägid, oled hädaldaja ja mängid ohvrit; ja sa pead alati olema tänulik; sa ei tohi kunagi jääda vanaks, olla ebaviisakas, uhkustada millegagi, olla isekas, kukkuda, eksida, oma hirmu välja näidata, sa ei tohi unustada oma kohta – see kõik on liiga raske ja vastuoluline, ja keegi ei anna sulle selle eest medalit ega täna sind. Ja päeva lõpuks selgub, et sa mitte ainult ei tee kõike valesti, vaid et sa oled ka kõiges süüdi.»