Postimehe endine peatoimetaja liitus Parempoolsetega

«Erakondades on palju poliitikuid, kellest on põhjust lugu pidada, aga eelmistele valimistele järgnenud aastat vaadates on muutunud üha klaarimaks vajadus toetada ilmavaatelist selgust. Segased kooslused ajavad paraku segast poliitikat, millele ei saa iga ilmaga kindel olla,» kirjutas Aavik.