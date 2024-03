Kritiseerijad on öelnud, et kuigi peaprokuröri amet nõuab tööd 24/7-režiimis, alalist kohalolemist ja kättesaadavust, on Parmas viibinud kuude viisi välislähetustes. Samuti on talle ette heidetud kandideerimist Euroopa Kriminaalkohtu kohtunikuks, mis ei näitavat tema pühendumist, liiga vähest nõudlikkust prokuratuuri töö suhtes jm.