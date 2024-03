«Justiitsministri ja peaprokuröri tüli eskaleerumine läbi meedias üksteise pihta käivate süüdistuste on õigusriigi seisukohast äärmiselt muret tekitav,» tõdes Isamaa fraktsiooni esimees Helir-Valdor Seeder. «Soovime osapooltega esimesel võimalusel maha istuda ja saada olukorras selgust.»

Endine justiitsminister, Isamaa esimees Urmas Reinsalu ütles, et rahvasaadikud peavad avaliku tüli osapooltelt saama vahetuid vastuseid ja ülevaadet, milliseid samme on konkreetselt astunud nii justiitsminister kui ka peaprokurör.

«Millised on täpsed süüdistused ja puudused prokuratuuri töös, millele on osutanud minister Laanet, ning kas peaprokuröri hinnangul on toimunud mõjutamine ja prokuratuuri töösse sekkumine – nendele küsimustele vajame konkreetseid vastuseid,» sõnas Reinsalu.