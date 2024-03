Tallinna Halduskohus jättis krüptomiljonäride USA-le väljaandmise jõusse

Kokkuvõttes tuginesid kaebajad halduskohtule esitatud kaebustes eelkõige sellele, et Turõgini ja Potapenko väljaandmine ei ole vajalik, kuna nende poolt väidetavalt toime pandud süüteo osas on võimalik sama tõhusalt kriminaalmenetlust läbi viia ka Eestis. Kaebajad ei nõustunud valitsuse seisukohaga, et asjaomasel kriminaalmenetlusel on domineeriv seos Ameerika Ühendriikidega. Kaebajad rõhutasid eelkõige, et Ameerika Ühendriikidesse väljaandmine on nende põhiõigusi ebaproportsionaalselt piirav. Muuhulgas toodi ka välja, et sel juhul kaotavad nad faktiliselt võimaluse kohtuda oma pereliikmetega ning et Ameerika Ühendriikide vanglasüsteemis esinevad nii füüsiliste kinnipidamistingimuste, turvalisuse tagamise, aga ka lähedaste ja kaitsjatega kohtumise võimaluste osas sedavõrd olulised puudused, et sinna sattunud inimesele saab osaks ebainimlik ja alandav kohtlemine. Kaebajad osutasid ka sellele, et tegude eest, milles Ameerika Ühendriigid Turõginit ja Potapenkot süüdistavad, kaasneb tõenäoliselt nende eluiga ületava pikkusega vangistus.